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Российский врач назвал способ контролировать одно из опасных осложнений COVID-19

Российский врач назвал способ контролировать одно из опасных осложнений COVID-19Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Одно из опасных осложнений COVID-19 — свертываемость крови, состояние которой надо контролировать после болезни. Об этом в интервью радиостанция Sputnik рассказал российский врач-трансфузиолог Андрей Звонков.

По словам Звонкова, в течение минимум полугода надо сдавать анализ на МНО (международное нормализованное отношение), который покажет состояние свертывающей системы крови.

Если параметр меньше 1,5, то надо принимать препараты, разжижающие кровь и уменьшающие свертываемость. Если больше 1,8-1,85 — все в порядке, свертываемость крови будет нормальная. «Но если параметр больше 2, значит вы перепили разжижающих препаратов, надо обратиться к врачу и отменять или уменьшать дозировку», — сказал Звонков.

Он объяснил, что сдавать анализ крови надо раз в полгода, если человек не входит в группу риска. К ней относятся пожилые, люди с аритмиями, ишемической болезнью сердца, хроническими воспалительными заболеваниями, курящие, люди с варикозным расширением вен, повышенным весом, ожирением, сахарным диабетом. Им надо регулярно сдавать анализы хотя бы на свертывающую систему крови, чтобы избежать риска развития тромбов и тромбозов.

Ранее врач Марьяна Лысенко рассказала, что у пациентов после коронавируса встречается мультисистемный воспалительный синдром. Это комплекс проблем, связанный с аутоиммунной агрессией организма, направленной на себя. Пострадать могут органы-мишени, в том числе почки или сердце.

Россия

По материалам: lenta.ru
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