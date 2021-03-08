Салют в семи городах и бесплатные билеты в кино: Настя Ивлеева сделала подарки поклонникам в свой день рождения

Алексей Вольцев

8 марта Насте Ивлеевой исполнилось 30 лет. В важный день блогер не только принимает поздравления, но и сама дарит подарки. Для многочисленных поклонников теледива приготовила несколько необычных сюрпризов.

В честь юбилея Настя Ивлеева устроила показ своей любимой советской картины «Девчата» режиссера Юрия Чулюкина. Каждый зритель абсолютно бесплатно получил билет, попкорн и напиток.

«День рождения я хочу отметить с вами! Хочу сделать классные подарки! 8 марта я дарю вам, мои любимые, возможность бесплатно посмотреть фильм «Девчата» в десятке кинотеатров сети КАРО по всей России! Бесплатные сеансы кино пройдут в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Тюмени, Калининграде, Сургуте и Красногорске!» — объясняла телеведущая вчера вечером.

Вечером именинница приготовила для поклонников еще один сюрприз. Настя заказала шикарный салют! И не только для жителей Москвы, но и других городов.

«Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов, Красноярск, Екатеринбург, Сахалин смогут увидеть большой и прекрасный салют в 21:30 по местному времени! Обязательно снимайте сторис и отмечайте меня! Друзья, помните, что я вас люблю и это вам подарок от меня в этот прекрасный, чудесный праздник», — обратилась Ивлеева к подписчикам.