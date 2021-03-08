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Саша Зверева заговорила о пятом ребенке

Саша Зверева заговорила о пятом ребенке

Летом 2020-го Саша Зверева родила американскому мужу сына, которого назвали Себастианом. Для певицы этот ребенок стал четвертым, а вот для Дэна — первым. Теперь же возлюбленные вновь заговорили о пополнении в семье.


40-летняя Саша Зверева откровенно рассказала, готова ли она к пятому ребенку. По словам экс-солистки группы «Демо», ее муж Дэн точно не против снова стать отцом. «Он сегодня про это начал разговаривать со мной. Я сказала, что слышать не хочу про это сейчас. Меня пока даже тело блокирует на деторождение», — заявила певица.

К слову, недавно супруги отметили годовщину со дня свадьбы. В личном блоге Саша в очередной раз напомнила, что очень счастлива в браке с Дэном. «Ровно год, как мы произнесли клятвы друг другу в самом потрясающем месте на планете Земля. Год назад мы стали мужем и женой, разбив все стереотипы и страхи общества про разницы менталитетов, чужих детей, разницу в возрасте и прочие глупости...» — писала Зверева в конце февраля.

Напомним, до союза с Дэном певица была дважды замужем. От брака с банкиром Ильей Гусевым у Саши есть дочь Василиса и сын Макар. От диджея же Дмитрия Алмазова артистка воспитывает сына Леву.

В социальных сетях у Зверевой часто спрашивают, как с четырьмя детьми успевать следить за собой. Многодетная мама с удовольствием делится своими советами. «Мой секрет в том, что я постоянно инвестирую в себя, подпитываю себя каждый день, с утра до вечера, используя все свободные минуты! Банально, но сон — молодость. Женщина с недосыпом выглядит плохо — это аксиома. Вы скажете: «Ну когда же высыпаться — у малыша режутся зубки, другого нужно водить в садик, а с третьим делать уроки допоздна!» Я все понимаю и тоже страдаю от нехватки сна. Но с четвертым ребенком каждую возможность я использую для сна… Передам руль мужу или вызову такси, чтобы подремать на пассажирском сидении, прилягу с ребенком, пока он спит — даже 15-ти минутный сон помогает восполнить ресурсы!» — откровенничала Саша.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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