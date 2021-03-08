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Саша Зверева ждет 5-го ребенка

Саша Зверева ждет 5-го ребенка

Сегодня экс-солистка поп-группы «Демо» Александра Зверева — счастливая многодетная мама. Девушка переехала в США, а недавно там родила своему американскому мужу сына Себастьяна. Кроме него, у Зверевой подрастают еще трое: 17-летняя Василиса, 12-летний Макар и пятилетний Лев. Возлюбленные не собираются на этом останавливаться и вновь говорят о пополнении в семье. Для мужа Александры Дэна Себастьян стал первым ребенком, поэтому он не прочь, чтобы возлюбленная родила ему еще одного ангелочка. Однако сама Зверева пока не готова рожать пятого ребенка.


 «Он сегодня про это начал разговаривать со мной. Я сказала, что слышать не хочу про это сейчас. Меня пока даже тело блокирует на деторождение», — заявила певица.

Напомним, совсем недавно возлюбленные отмечали годовщину свадьбы. В Instagram певица рассказала, как счастлива с Дэном. Несмотря на разницу в менталитете и в возрасте, супруги смогли найти связь и построить ячейку общества. Отметим, до Дэна Зверева была замужем еще два раза: с банкиром Ильей Гусевым и диджеем Дмитрием Алмазовым.

[media=https://www.instagram.com/p/CMCjm6OFYdk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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