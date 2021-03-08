Седокова жестко прошлась по Меладзе и шокировала правдой о «ВИА Гре»: «у Кости больше не стоит, яички зажимают «

Лидия Мартынова

Портал «ilovehobby.club» поделился достаточно откровенным интервью Анны Седоковой, которая решила вспомнить молодость и рассказать публике, каково ей было работать в «ВИА Гре» с другими девушками и сотрудничать с Константином Меладзе. Медийная личность призналась, что ни с продюсером, ни с коллегами «по цеху» она (мягко говоря) не дружит. И на то есть свои причины: «Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами не как артистками, а как женщинами. Очень сильная манипуляция на уровне: »Ну что, кто станет моей музой сегодня?» Создавалась такая конкуренция, в которой постоянно надо было доказывать, что ты лучше»

Аня также прокомментировала мнение публики о том, что «»ВИА Гра» уже не та» и поддержала нетизенов. Седокова уверена, что у Меладзе пропал интерес к молодым обольстительницам, потому что ему вполне хватает супруги Веры Брежневой. Поэтому и новые коллективы теперь не «цепляют».

«Мне кажется, у Кости больше не стоит на все это дело. А как только начинает привставать, ему сразу яички зажимают и говорят: »Секундочку! Куда вы смотрите?» Я думаю, что это именно так, судя по его сегодняшнему блаженному выражению лица…»

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