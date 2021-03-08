Селена Майер: Если ты хочешь поменять своё сознание «Дом 2» - это то самое место, откуда все начинается

Вадим Карасев

Так ну что, в итоге Дом 2 доказал, что без него телевидение скучное и искусственное, нежели когда люди видят реальные события и как могут развиваться отношения, которые ну вообще полный абсурд! Проект, где все непредсказуемо, о да! Драки там настоящие, проверено лично, от любви до ненависти и наоборот один шаг!Как же смешно наблюдать за людьми, которые критиковали проект, а сейчас ноют, что обсудить то нечего в итоге! Это ещё раз доказывает, что людям лучше учиться и смотреть ошибки других, чем признать своё дермецо!А мы прошедшие это все теперь в жизни не боимся ничего абсолютно! Потому что именно на Дом 2 ты проходишь воду, огонь и медные трубы, но именно это помогает тебе возродиться словно Фениксу из пепла! Поэтому если ты хочешь поменять своё сознание Дом 2 - это то самое место от куда все начинается! Да?!