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Сергей Соседов в ярости из-за успешного участия дочери Трофима в шоу «Голос.Дети»

Сергей Соседов в ярости из-за успешного участия дочери Трофима в шоу «Голос.Дети»

Дочь Трофима, Елизавета, приняла участие в музыкальном шоу на Первом канале и, надо сказать, сделала это успешно — к ней повернулись все члены жюри. После выступления девочки в Сети разгорелся самый настоящий скандал — пользователи посчитали, что появлению Лизы на детском «Голосе» поспособствовал звездный папа. По этому поводу довольно резко высказался и Сергей Соседов.


52-летний Соседов поддержал мнение общественности. Музыкальный критик уверен, что, соревнуясь с детьми из простых семей, звездные наследники находятся в более выигрышном положении. Ситуация выглядит еще более нелепой на фоне предыдущих громких историй, связанных с появлением в шоу «Голос.Дети» дочерей певицы Алсу и телеведущего Романа Будникова. 

«Там отбирают детей простых родителей. Ребенок «из народа» и ребенок звезды заведомо находятся в разных условиях, это как принц и нищий», — поделился мыслями Соседов.

По мнению журналиста, довольно странно, что продюсеры так часто закрывают глаза на социальное неравенство в проекте. Он предполагает, что это делается ради рейтингов. При этом Соседов уверен, что попытки известных родителей нечестным путем протолкнуть свои чада на большую сцену можно приравнивать к уголовным преступлениям. 

Напомним, 12-летняя дочь Трофима, Елизавета, исполнила на слепых прослушиваниях песню Стиви Уандера Overjoyed. Вокальные данные девочки впечатлили всех членов жюри, которые поспешили повернуться к участнице. Лиза выбрала в качестве наставника Егора Крида. После успешного прохождения девочкой отборочного испытания высказался и ведущий программы. Дмитрий Нагиев понял, что будет непросто доказать, что все не по блату. «Вы вдруг поворачиваетесь втроем. И как нам доказать опять, что мы повернулись, потому что это талантливый человек?» — озадачился он.

К слову, судьи с пониманием отнеслись к такому повороту событий, заметив, что претензий со стороны публики не избежать. Однако проигнорировать талант молодой артистки было бы с их стороны неправильно. «Приготовьтесь к тому, что кто-то будет вам что-то говорить. Классное исполнение, классная песня!» — обратился к дочери музыканта Баста.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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