Шантажисты требуют у Виктории Бони миллионы, угрожая слить ее личные фото
41-летняя Виктория Боня попала в неприятную ситуацию. Звезда "Дома-2" пожаловалась на злоумышленников, которые шантажируют ее, сообщает Teleprogramma.pro.
Светская львица призналась поклонникам, что незнакомцы угрожают слить в интернет ее интимные снимки и видео, требуя от нее деньги.
Виктория Боня заявила, что собирается действовать исключительно в рамках закона. Звезда напомнила, что шантаж должен наказываться в соответствии с уголовным кодексом РФ.
"Я хочу сказать, что те миллионы, которые вы просите, они (фотографии) вообще того не стоят. Деньги нам с потолка не падают. Я не понимаю, когда добираются до какой-то информации и потом требуют какие-то миллионы. Люди, очнитесь... Факт в том, что никаких денег, никаких миллионов я платить не стану", — цитирует светскую львицу Lenta.ru.
Экс-участница "Дома-2" до этого рассказала, что "доброжелатели" пожаловались на нее в органы опеки, заявив, что Виктория Боня якобы избивает 8-летнюю дочь Анджелину.
Сотрудников опеки удивило, что Анджелина является гражданкой Монако и не проживает в России.
Звезда продемонстрировала в Stories скриншот с комментариями, которые хейтеры пишут под ее постами, озаботившись судьбой ее маленькой дочери.
Взбешенная Виктория Боня не поскупилась на нецензурные выражения из-за сложившейся ситуации. "Мне не дает жизни старая жаба. Это настоящие жабы, которые ходят и смотрят на моего ребенка в школе, написала в соцслужбу, что у моего ребенка нет медицинского полиса. Какого ***** *** тебе надо, сука ты старая, *****? Какая тебе разница, тварь!" — сказала звезда, выложив телефон пожаловавшейся на нее женщины в Сеть.
Как писал ранее NEWSTES, ранее Викторию Боню раскритиковали в Сети после ее появления на ТВ, назвав "теткой в возрасте и с морщинами".