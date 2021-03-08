Шантажисты требуют у Виктории Бони миллионы, угрожая слить ее личные фото

Вадим Карасев

41-летняя Виктория Боня попала в неприятную ситуацию. Звезда "Дома-2" пожаловалась на злоумышленников, которые шантажируют ее, сообщает Teleprogramma.pro.

Светская львица призналась поклонникам, что незнакомцы угрожают слить в интернет ее интимные снимки и видео, требуя от нее деньги.



Сегодня мне звонили люди, которые завладели моим старым телефоном. Я пока еще даже не понимаю, когда и где это произошло. Требуют от меня деньги. Но я знаю, что у меня ничего такого неприличного в телефонах нет. Но частная переписка, частные фотографии есть.

Виктория Боня заявила, что собирается действовать исключительно в рамках закона. Звезда напомнила, что шантаж должен наказываться в соответствии с уголовным кодексом РФ.

"Я хочу сказать, что те миллионы, которые вы просите, они (фотографии) вообще того не стоят. Деньги нам с потолка не падают. Я не понимаю, когда добираются до какой-то информации и потом требуют какие-то миллионы. Люди, очнитесь... Факт в том, что никаких денег, никаких миллионов я платить не стану", — цитирует светскую львицу Lenta.ru.

Экс-участница "Дома-2" до этого рассказала, что "доброжелатели" пожаловались на нее в органы опеки, заявив, что Виктория Боня якобы избивает 8-летнюю дочь Анджелину.



Откуда в людях столько желчи и яда? Мне позвонили из Москвы и рассказали, что ко мне домой приходили 6 человек из органов опеки. Им пожаловались, что я избиваю дочь, что она не ходит в школу, что она вся в синяках.

Сотрудников опеки удивило, что Анджелина является гражданкой Монако и не проживает в России.

Звезда продемонстрировала в Stories скриншот с комментариями, которые хейтеры пишут под ее постами, озаботившись судьбой ее маленькой дочери.

Это комментарии одной кучки людей. У них задача, чтобы меня лишили материнских прав? Чтобы у меня забрали ребенка, чтобы она жила в детском доме? У меня есть имена и фамилии тех, кто доносил. Если такая история будет повторяться, я вытащу вас из-под земли, я напишу на ваши места работы, чтобы все друзья ваши знали, какими гадкими делами вы занимаетесь.

Взбешенная Виктория Боня не поскупилась на нецензурные выражения из-за сложившейся ситуации. "Мне не дает жизни старая жаба. Это настоящие жабы, которые ходят и смотрят на моего ребенка в школе, написала в соцслужбу, что у моего ребенка нет медицинского полиса. Какого ***** *** тебе надо, сука ты старая, *****? Какая тебе разница, тварь!" — сказала звезда, выложив телефон пожаловавшейся на нее женщины в Сеть.

Вы можете нападать на меня! Но за своего ребенка я разорву вас на мелкие куски своими природными зубами!

Как писал ранее NEWSTES, ранее Викторию Боню раскритиковали в Сети после ее появления на ТВ, назвав "теткой в возрасте и с морщинами".