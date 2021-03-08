Шепелев продал дом Жанны осужденному: «Уголовник и вор!»

Алексей Вольцев

Порталу «Экспресс-газета» стало известно еще об одной темной истории, которая хранилась «за 7 замками» некогда счастливой семьи Шепелева и Фриске. Как выяснилось, однажды Дмитрий и Жанна купили дом для совместного проживания. Это был роскошный 2-этажный особняк с площадью 400 кв.м. в престижном поселке «Лужки-2». О его существовании сам экс-супруг певицы упоминал в книге «Жанна», описывая чувства своей любимой во время первой прогулки по территории коттеджа: «Жанна светилась от счастья и уже представляла, какие повесит занавески, какими будут мебель и свет. После устроили скромный ужин прямо в строительном вагончике на заваленном снегом участке… Последние несколько часов счастья… Жанна видела наш дом в первый и последний раз в своей жизни«.

Однако, в августе 2020 года Шепелев решил избавиться от дорогостоящего дома и продал его Михаилу Миндлину, который в 2017 году был приговорен к условному сроку за многомиллионные хищениях бюджетных средств. По предположению источника, контакт Миндлина Дмитрий получил от его новой пассии Екатерины Тулуповой, которая крутилась в кругах людей искусства и могла знать покупателя особняка лично.

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