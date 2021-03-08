Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шепелев продал дом Жанны осужденному: «Уголовник и вор!»

Шепелев продал дом Жанны осужденному: «Уголовник и вор!»

Порталу «Экспресс-газета» стало известно еще об одной темной истории, которая хранилась «за 7 замками» некогда счастливой семьи Шепелева и Фриске. Как выяснилось, однажды Дмитрий и Жанна купили дом для совместного проживания. Это был роскошный 2-этажный особняк с площадью 400 кв.м. в престижном поселке «Лужки-2». О его существовании сам экс-супруг певицы упоминал в книге «Жанна», описывая чувства своей любимой во время первой прогулки по территории коттеджа: «Жанна светилась от счастья и уже представляла, какие повесит занавески, какими будут мебель и свет. После устроили скромный ужин прямо в строительном вагончике на заваленном снегом участке… Последние несколько часов счастья… Жанна видела наш дом в первый и последний раз в своей жизни«.


Однако, в августе 2020 года Шепелев решил избавиться от дорогостоящего дома и продал его Михаилу Миндлину, который в 2017 году был приговорен к условному сроку за многомиллионные хищениях бюджетных средств. По предположению источника, контакт Миндлина Дмитрий получил от его новой пассии Екатерины Тулуповой, которая крутилась в кругах людей искусства и могла знать покупателя особняка лично.

[media=https://www.instagram.com/p/CL_fP9qn3qy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

В Госдуме оценили слова советника главы МВД Украины об "ударе" по России
В Госдуме оценили слова советника главы МВД Украины об "ударе" по
«Примитивно, но прикольно!»: Little Big представила новый клип перед отбором на «Евровидение»
«Примитивно, но прикольно!»: Little Big представила новый клип перед
В Госдуме оценили слова украинского чиновника об «очень сильном ударе» по России
В Госдуме оценили слова украинского чиновника об «очень сильном
Все семеро погибших в ДТП под Самарой находились в одном легковом автомобиле
Все семеро погибших в ДТП под Самарой находились в одном легковом
Врач рассказал о смертельном исходе у детей с коронавирусом
Врач рассказал о смертельном исходе у детей с коронавирусом
Исхудавшему Александру Морозову удалили лишнюю кожу: «Операция длилась 7 часов, все болит»
Исхудавшему Александру Морозову удалили лишнюю кожу: «Операция
Экс-избранница покойного Дмитрия Стужука стала участницей шоу «Холостяк»
Экс-избранница покойного Дмитрия Стужука стала участницей шоу
У пресс-секретаря Зеленского рассмотрели засос на шее
У пресс-секретаря Зеленского рассмотрели засос на шее
Уже выше 70: нефть марки Brent продолжает дорожать
Уже выше 70: нефть марки Brent продолжает дорожать
Страшное ДТП в Самарской области: погибло 7 человек
Страшное ДТП в Самарской области: погибло 7 человек
Шепелев продал дом Жанны осужденному: «Уголовник и вор!»
Шепелев продал дом Жанны осужденному: «Уголовник и вор!»
Саша Зверева ждет 5-го ребенка
Саша Зверева ждет 5-го ребенка

Топ на сегодня

Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцин
Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике
В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой
США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой
Российские инфекционисты оценили заразность переболевших коронавирусом людей
Российские инфекционисты оценили заразность переболевших
Во Франции снова заинтересовались российской вакциной «Спутник V»
Во Франции снова заинтересовались российской вакциной «Спутник V»

Еще по теме

Жанна Фриске: последние новости о семье певицы сегодня, 05.12.2016: Благотворительный концерт в честь Жанны Фриске
Родные Жанны Фриске хотят выдворить Дмитрия Шепелева в Беларусь
В Сети появилось архивное фото с Жанной Фриске и Дмитрием Шепелевым
Дмитрий Шепелев расскажет об отношениях с Жанной Фриске в книге о ней