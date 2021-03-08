Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » «Шлюха, которая спала с моим мужчиной!»: Ольга Бузова устроила в Сети истерику из-за партнерши Давы

«Шлюха, которая спала с моим мужчиной!»: Ольга Бузова устроила в Сети истерику из-за партнерши Давы

«Шлюха, которая спала с моим мужчиной!»: Ольга Бузова устроила в Сети истерику из-за партнерши Давы

Ольга Бузова оказалась в черном списке у Дарьи Палей. Певица уверена, что танцовщица неспроста ее заблокировала в социальной сети. По мнению ведущей, именно с партнершей по шоу «Танцы со звездами» изменял ей Дава.


Сегодня утром 35-летняя Ольга Бузова обнаружила, что находится в блоке у Дарьи Палей. Певица даже выложила пост, в котором подтвердила эту информацию. «Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами меня блокируют», — написала исполнительница хита «Мало половин», сопроводив публикацию смеющимися смайликами. 

Позже артистка удалила сторис. Однако и ранее Ольга намекала на то, что Дава ей с кем-то изменял. Более того, певица обвиняла экс-бойфренда не только в неверности, но и рукоприкладстве. «Показать, как он трахает шлюх или бьет меня? Может, сейчас я не права, но мне все равно… Пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле. Ты меня бьешь, плюешь в лицо и оскорбляешь», — жаловалась телеведущая. 

Бузова объявила о расставании с 27-летним Давой в январе этого года. Тогда Ольга сразу отписалась от блогера в Instagram, заявив, что ее сердце точно свободно.

«Нас больше нет. Вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас. Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Это «но» я не могу сказать из уважения к своей любви. Мне на работу через три часа. Я знаю, вы меня любите. Помогите, не пишите о нем, я все буду блокировать. И ничего не скажу», — делилась артистка.

Отметим, что после разрыва Ольги и Давы в адрес Палей полилась волна негатива. Пользователи Сети обвинили Дарью в том, что именно она разрушила отношения блогера и певицы. Поначалу танцовщица хранила молчание, а позже опровергла слухи. 

«Знаете, мне так было неприятно читать, что обо мне пишут. Потому что, во-первых, у меня есть любимый муж, а, во-вторых, дочка, которой годик. У меня в семье все прекрасно, и у меня не было мыслей уводить кого-то», — оправдывалась 23-летняя Палей.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Активисты МГЕР по всей России поздравляют женщин с 8 марта
Активисты МГЕР по всей России поздравляют женщин с 8 марта
"Дорогая, ты права!": в Москве состоялось шествие, посвященное 8 Марта
"Дорогая, ты права!": в Москве состоялось шествие, посвященное 8 Марта
Флешмобы, шествия, оркестры и поздравления в небе: как в России отметили 8 Марта
Флешмобы, шествия, оркестры и поздравления в небе: как в России
Выпускница МГИМО из Грузии пообещала разоблачать "связанных с Россией"
Выпускница МГИМО из Грузии пообещала разоблачать "связанных с Россией"
Соловьев сравнил роли Горбачева и Ельцина в распаде СССР
Соловьев сравнил роли Горбачева и Ельцина в распаде СССР
Киселев заявил о маленькой победоносной войне Зеленского над волосами на груди
Киселев заявил о маленькой победоносной войне Зеленского над волосами
Россиянин жестоко убил своего пятилетнего сына в подъезде
Россиянин жестоко убил своего пятилетнего сына в подъезде
Раскрыта улучшающая женское здоровье еда
Раскрыта улучшающая женское здоровье еда
Бывший советник Ельцина рассказал о роли Горбачева в распаде СССР
Бывший советник Ельцина рассказал о роли Горбачева в распаде СССР
Захарова рассказала о поздравлениях западных стран с 8 Марта
Захарова рассказала о поздравлениях западных стран с 8 Марта
Измерял! Николай Басков признался, сколько см у него член
Измерял! Николай Басков признался, сколько см у него член
Почистил карму: рэпер Гуф удивил любимую шикарным подарком
Почистил карму: рэпер Гуф удивил любимую шикарным подарком

Топ на сегодня

Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцин
Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике
Российский врач назвал способ контролировать одно из опасных осложнений COVID-19
Российский врач назвал способ контролировать одно из опасных
Во Франции снова заинтересовались российской вакциной «Спутник V»
Во Франции снова заинтересовались российской вакциной «Спутник V»
Вертолет с российскими военными специалистами разбился в ЦАР
Вертолет с российскими военными специалистами разбился в ЦАР
Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от COVID-19
Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от

Еще по теме

СМИ: Бузова назвала "шлюхой" партнершу Давы по "Танцам со звездами", обвинив его в измене с ней
"Трахает шлюх и меня бьет": Бузова обвинила Даву в рукоприкладстве и изменах
Ольга Бузова раскрыла любовницу Давы. Кто она?
Бузова дерзко заявила об измене Давы с партнершей по танцам: «Все шлюхи спят с моими мужчинами»