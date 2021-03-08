«Шлюха, которая спала с моим мужчиной!»: Ольга Бузова устроила в Сети истерику из-за партнерши Давы

Анастасия Иванова

Ольга Бузова оказалась в черном списке у Дарьи Палей. Певица уверена, что танцовщица неспроста ее заблокировала в социальной сети. По мнению ведущей, именно с партнершей по шоу «Танцы со звездами» изменял ей Дава.

Сегодня утром 35-летняя Ольга Бузова обнаружила, что находится в блоке у Дарьи Палей. Певица даже выложила пост, в котором подтвердила эту информацию. «Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами меня блокируют», — написала исполнительница хита «Мало половин», сопроводив публикацию смеющимися смайликами.

Позже артистка удалила сторис. Однако и ранее Ольга намекала на то, что Дава ей с кем-то изменял. Более того, певица обвиняла экс-бойфренда не только в неверности, но и рукоприкладстве. «Показать, как он трахает шлюх или бьет меня? Может, сейчас я не права, но мне все равно… Пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле. Ты меня бьешь, плюешь в лицо и оскорбляешь», — жаловалась телеведущая.

Бузова объявила о расставании с 27-летним Давой в январе этого года. Тогда Ольга сразу отписалась от блогера в Instagram, заявив, что ее сердце точно свободно.

«Нас больше нет. Вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас. Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Это «но» я не могу сказать из уважения к своей любви. Мне на работу через три часа. Я знаю, вы меня любите. Помогите, не пишите о нем, я все буду блокировать. И ничего не скажу», — делилась артистка.

Отметим, что после разрыва Ольги и Давы в адрес Палей полилась волна негатива. Пользователи Сети обвинили Дарью в том, что именно она разрушила отношения блогера и певицы. Поначалу танцовщица хранила молчание, а позже опровергла слухи.

«Знаете, мне так было неприятно читать, что обо мне пишут. Потому что, во-первых, у меня есть любимый муж, а, во-вторых, дочка, которой годик. У меня в семье все прекрасно, и у меня не было мыслей уводить кого-то», — оправдывалась 23-летняя Палей.