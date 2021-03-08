Скандал! Интервью принца Гарри и Меган Маркл: онлайн-трансляция

Лидия Мартынова

Публика с особым интересом ждала очередной выпуск шоу Опры Уинфри, ведь на этот раз гостями телеведущей стали сами принц Гарри и Меган Маркл. Недавно они отказались от высоких титулов, а в интервью на канале CBS заявили о намерении раскрыть все тайны королевского дворца.

36-летний принц Гарри активно познает мир вне дворца. Так, он окончательно перебрался вместе с Меган Маркл и их маленьким сыном в США, а также стал частым гостем телешоу. Говорят, на светскую жизнь его подбила супруга, которая до знакомства с внуком Елизаветы II снималась в сериалах и строила планы на карьеру в шоу-бизнесе. Принц и сам признавался, что Лондон их тяготил. Там супругов ждали строгие правила, общественная работа… Теперь же звездная чета делает смелые шаги в сторону гламурной жизни, в частности, пара дала согласие на интервью с Опрой.

По слухам, королевская семья недовольна желанием Гарри раскрыть все личные подробности и восприняла его поход на телевидение не иначе, как объявлением незримой войны.

«В понедельник большинство жителей Британии подумают о том, чтобы вернуться в школы, получить вакцину и будут с нетерпением ждать выхода герцога Эдинбургского из больницы. Это интервью — всего лишь второстепенное представление», — так монаршие особы отзывались о предстоящем выступлении супругов на телевидении.

Как сообщает источник, Гарри и Меган не получат вознаграждения за интервью Уинфри. Почему супруги решили громко заявить о себе, ведь еще недавно они хотели спокойной жизни вне камер и скандалов? Дело в том, что Маркл устала от лжи, которая льется в ее адрес от родственников избранника.

«Я не знаю, как они могли ожидать, что после всего этого мы будем просто молчать? Когда дворец играет активную роль в увековечивании лжи о нас... Если это связано с риском многое потерять, то оно уже потеряно», — делится 39-летняя брюнетка, которая совсем скоро станет мамой во второй раз.

По поводу выступления вовсю высказываются западные звезды. Так, Кейт Бекинсейл заступилась за Меган. «Невероятно... В нашей культуре очень заманчиво каждые несколько лет находить женщину, которая становится вместилищем нашего страха, зависти, одобрения и ненависти. Будь то Мэрилин Монро, принцесса Диана, Моника Левински, Бритни Спирс, Кэролайн Флэк... Почти невозможно составить взвешенное мнение о каком-либо человеке, не зная его лично. Смотреть интервью или не смотреть — ваше решение. Но помните, что ликование по поводу уничтожения женщины, которую вы не знаете — это не только ваш выбор. Нам нравится уничтожать сильных молодых женщин из-за собственного страха. Будь храбрым!» — подчеркнула звезда «Ван Хельсинга».

Меган Маркл рассказала в интервью Опре, что герцогиня Кембриджская заставила ее плакать перед свадьбой с Гарри, но позже принесла ей свои извинения. А ведь ранее западные СМИ писали, якобы Маркл довела до слез Кейт Миддлтон.

«Произошло обратное. И я говорю это не для того, чтобы кого-то унизить, потому что это была действительно тяжелая предсвадебная неделя. И Кейт была чем-то расстроена, но признала это и извинилась. И она принесла мне цветы и записку с извинениями. Трудно было смириться с тем, что меня обвиняют не только в том, чего я не делал, но и в том, что случилось со мной», — поделилась супруга принца Гарри.

Меган утверждала, что вошла в королевскую семью без всякого злого умысла и не проводила никаких расследований о своем муже, прежде чем познакомиться с ним. Описывая первую встречу с королевой в Виндзоре, Маркл призналась, что была удивлена просьбой Гарри сделать реверанс его бабушке.

«Вот тогда-то и упала монетка, — отметила брюнетка. — Я встретила ее и, кажется, сделала очень глубокий реверанс, я этого не помню, если честно. Потом мы просто сидели и болтали. Я выросла в Лос-Анджелесе и постоянно вижу знаменитостей, но это не одно и то же. Это совершенно другая игра».

Поначалу родные Гарри хорошо относились к Меган, но перед свадьбой отношения между ними накалились. «Моим близким было дано указание не комментировать наши отношения с принцем. Я делала все, что мне говорили, а мне отвечали, якобы хотят меня защитить. Поэтому даже когда в средствах массовой информации начали появляться неприятные обо мне вещи, члены королевской семьи уверяли: «Не волнуйся. Тебя защищают». И все стало еще хуже, когда я поняла, что они не только не защищают меня, но и готовы лгать, чтобы защитить других членов семьи», — призналась Маркл.

Меган Маркл также рассказала, что кто-то из родных Гарри очень беспокоился о том, какого цвета будет... кожа у Арчи. При этом Меган не стала называть имя этого человека. «Это будет не очень приятно для семьи Гарри», — подчеркнула брюнетка.

В одно время Маркл хотела самовольно уйти из жизни — столь страшные мысли преследовали ее во время беременности Арчи. «Я просто не хотела жить. И это была очень ясная, реальная и пугающая постоянная мысль. И я помню... я помню, как Гарри убаюкивал меня. Я сказал, что мне нужно куда-нибудь сходить за помощью, но члены королевской семьи ответили мне, что не надо этого делать, ведь это могло навредить их репутации», — разоткровенничалась Меган, которая сегодня находится в ожидании дочери.

Напомним, не так давно Маркл и Гарри приняли решение покинуть королевскую семью, после чего столкнулись с финансовыми трудностями. Отец принца перестал его финансировать, поэтому пара заключила контракты с Netflix и Spotify. Сейчас отношения сына и отца потеплели, но Гарри все равно с осторожностью относится к ним, считая, что те являются игрушкой в чужих руках. «Мои отец и брат в ловушке. Они не могут уйти. И я испытываю к этому огромное сострадание», — подчеркнул избранник Меган Маркл.