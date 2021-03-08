Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » СМИ: Бузова назвала "шлюхой" партнершу Давы по "Танцам со звездами", обвинив его в измене с ней

СМИ: Бузова назвала "шлюхой" партнершу Давы по "Танцам со звездами", обвинив его в измене с ней

СМИ: Бузова назвала "шлюхой" партнершу Давы по "Танцам со звездами", обвинив его в измене с ней

35-летняя Ольга Бузова резко высказалась о партнерше Давы по "Танцам со звездами" Дарье Палей. Звезда "Дома-2" назвала девушку "шлюхой", сообщает радио "Комсомольская правда".

В Stories Ольга Бузова разместила провокационный пост, заподозрив Дарью Палей в интимной близости со своим бывшим возлюбленным Давидом Манукяном.

"Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют", — написала звезда "Дома-2".

Через считаные минуты Ольга Бузова удалила скандальный пост, однако пользователям удалось его сохранить и распространить в Сети.

Дава пока никак не прокомментировал резкие слова своей бывшей возлюбленной. Сама Дарья Палей ранее отрицала любовную связь с Давой, в которой ее заподозрили некоторые зрители.

"Знаете, мне так было неприятно читать, что обо мне пишут. Потому что, во-первых, у меня есть любимый муж, а, во-вторых, дочка, которой годик. У меня в семье все прекрасно, и у меня не было мыслей уводить кого-то", — сказала Дарья Палей в одном из выпусков "Танцев со звездами".

Напомним, Ольга Бузова недавно сделала шокирующее заявление, признавшись в расставании с бойфрендом Давидом Манукяном. При этом певица обвинила бывшего возлюбленного в рукоприкладстве и изменах. "Показать, как он трахает шлюх или бьет меня? Может, сейчас я не права, но мне все равно", — заявила певица в Stories.

Кроме того, Ольга Бузова пригрозила рассказать матери Давида Манукяна о том, каким он является в действительности. "Пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле. Ты меня бьешь, плюешь в лицо и оскорбляешь", — заявила телеведущая.

Как писал NEWSTES, ранее дряблое лицо Бузовой без фильтров и фотошопа раскритиковали поклонники.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

«Не шлепай меня по попе!» — Тэхён резко отверг Чонгука в ухаживаниях
«Не шлепай меня по попе!» — Тэхён резко отверг Чонгука в ухаживаниях
Ольга Бузова раскрыла любовницу Давы. Кто она?
Ольга Бузова раскрыла любовницу Давы. Кто она?
Топ-5 доказательств того, что у Джина из BTS ужасное чувство юмора
Топ-5 доказательств того, что у Джина из BTS ужасное чувство юмора
Захарова рассказала о главном человеке в доме
Захарова рассказала о главном человеке в доме
Президент Сирии Башар Асад заразился коронавирусом
Президент Сирии Башар Асад заразился коронавирусом
В Австрии расследуют смерть привитой AstraZeneca пациентки
В Австрии расследуют смерть привитой AstraZeneca пациентки
В Госдуме озвучили новый метод помощи бизнесу в пандемию коронавируса
В Госдуме озвучили новый метод помощи бизнесу в пандемию коронавируса
Каждый день умирает 12 человек от ковида: на Закарпатье сложилась критическая ситуация
Каждый день умирает 12 человек от ковида: на Закарпатье сложилась
В России выявили больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом
В России выявили больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом
Раскрыты детали произошедшей под Самарой аварии с семью погибшими
Раскрыты детали произошедшей под Самарой аварии с семью погибшими
Блокировку новостей российских СМИ в Facebook назвали угрозой нацбезопасности
Блокировку новостей российских СМИ в Facebook назвали угрозой
Захарова рассказала, как отстаивает свободу слова в соцсетях
Захарова рассказала, как отстаивает свободу слова в соцсетях

Топ на сегодня

Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцин
Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике
В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой
США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой
Российские инфекционисты оценили заразность переболевших коронавирусом людей
Российские инфекционисты оценили заразность переболевших
Россиянка в день рождения отравила насмерть сына с ДЦП и попыталась убить себя
Россиянка в день рождения отравила насмерть сына с ДЦП и попыталась

Еще по теме

Бузова дерзко заявила об измене Давы с партнершей по танцам: «Все шлюхи спят с моими мужчинами»
Бузова прокомментировала разрыв с Давой и назвала его родным человеком
Какие последние слова Ольга Бузова сказала Давиду после разрыва?
Ольга Бузова подтвердила расставание с Давой?