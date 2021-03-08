СМИ: Бузова назвала "шлюхой" партнершу Давы по "Танцам со звездами", обвинив его в измене с ней

Вадим Карасев

35-летняя Ольга Бузова резко высказалась о партнерше Давы по "Танцам со звездами" Дарье Палей. Звезда "Дома-2" назвала девушку "шлюхой", сообщает радио "Комсомольская правда".

В Stories Ольга Бузова разместила провокационный пост, заподозрив Дарью Палей в интимной близости со своим бывшим возлюбленным Давидом Манукяном.



"Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют", — написала звезда "Дома-2".



Через считаные минуты Ольга Бузова удалила скандальный пост, однако пользователям удалось его сохранить и распространить в Сети.

Дава пока никак не прокомментировал резкие слова своей бывшей возлюбленной. Сама Дарья Палей ранее отрицала любовную связь с Давой, в которой ее заподозрили некоторые зрители.

"Знаете, мне так было неприятно читать, что обо мне пишут. Потому что, во-первых, у меня есть любимый муж, а, во-вторых, дочка, которой годик. У меня в семье все прекрасно, и у меня не было мыслей уводить кого-то", — сказала Дарья Палей в одном из выпусков "Танцев со звездами".

Напомним, Ольга Бузова недавно сделала шокирующее заявление, признавшись в расставании с бойфрендом Давидом Манукяном. При этом певица обвинила бывшего возлюбленного в рукоприкладстве и изменах. "Показать, как он трахает шлюх или бьет меня? Может, сейчас я не права, но мне все равно", — заявила певица в Stories.

Кроме того, Ольга Бузова пригрозила рассказать матери Давида Манукяна о том, каким он является в действительности. "Пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле. Ты меня бьешь, плюешь в лицо и оскорбляешь", — заявила телеведущая.



Как писал NEWSTES, ранее дряблое лицо Бузовой без фильтров и фотошопа раскритиковали поклонники.