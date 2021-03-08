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Софья Эрнст неожиданно отреагировала на стеб скандального Похитюши в свой адрес

Софья Эрнст неожиданно отреагировала на стеб скандального Похитюши в свой адрес

Блогер Похитюша опубликовал ролик, в котором комментирует наряд Софьи Эрнст. Звезда Instagram в смешной форме высказался про ярко-красное платье актрисы. Сама же артистка не обиделась на мужчину, а наоборот, оценила шутку.


В начале февраля 32-летняя Софья Эрнст посетила премьеру фильма «Северный ветер». Для мероприятия актриса выбрала красное платье в пол без бретелек. Изюминкой наряда стала лента на шее.

Блогер Шура Стоун, также известный как Похитюша, в доброй форме высмеял образ артистки. Мужчине показалось, что та самая лента на шее выглядит очень забавно. «Если ленточку перерезать ножницами, платье просто рухнет. Может, оно так и есть? Смотри, осторожней там! Не ходи в этом платье ни на какие церемонии открытия в Москве, потому что Собянин будет перерезать ленточку и перепутает с твоей шлейкой», — обратился он к Софьи.

Эрнст с юмором отреагировала на шутку в свой адрес. Актриса даже добавила видео Похитюши в личный блог. Ролик Софья сопроводила смеющимися эмодзи.

Пользователи Сети также посмеялись над словами блогера. Многие отметили, что с Эрнст нужно брать пример, ведь не каждый публичный человек может спокойно воспринимать шутки про себя. «Ого, вот это уровень самоиронии! Вы же знаете, что выглядите шикарно!»; «Похитюша жжет! Огнище!»; «Софья, все равно вы шикарны! А смеяться над собой нужно еще научиться!» — отметили подписчики.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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