Соловьев сравнил роли Горбачева и Ельцина в распаде СССР

Вадим Карасев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что первый президент СССР Михаил Горбачев и первый президент России Борис Ельцин в равной степени виноваты в распаде СССР. Об этом он сообщил Ura.ru.

«Бездарность Горбачева и абсолютная безответственность, страшный эгоизм и непонимание интересов России как Горбачева, так и Ельцина привели к тому, что нас лишили родины. Ну, меня по крайней мере», — сказал телеведущий.

Ранее бывший советник президента РФ Бориса Ельцина Сергей Станкевич заявил, что Горбачев пытался сохранить Советский Союз, но ему это не удалось. Станкевич пояснил, что спасти Советский Союз не вышло по двум причинам.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать. Вскоре Горбачев сложил свои полномочия.