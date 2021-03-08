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Составлен портрет типичной женщины-руководителя в России

Составлен портрет типичной женщины-руководителя в РоссииФото: Владимир Песня / РИА Новости

Аналитики составили портрет типичной женщины-руководителя в России. В 2020 году женщина-босс работала не по своему первоначальному образованию, перерабатывала и столкнулась с профессиональным выгоранием. Об этом говорится в исследовании рекрутинговой компании Hays, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в прошлом году каждая вторая женщина-руководитель работала больше, чем требуется, просто потому, что хотела помочь компании. В 2021-м женщины продолжают работать сверхурочно, хотя острая фаза кризиса миновала, говорится в материалах компании.

Во время мирового экономического кризиса с профессиональным выгоранием столкнулись 46 процентов участниц исследования, еще 34 процента наблюдали случаи выгорания у коллег. Несмотря на это, 80 процентов женщин-руководителей считают, что можно достичь карьерных успехов, соблюдая баланс между работой и личной жизнью.

Доход трети (34 процента) женщин руководителей в прошлом году оставался на прежнем уровне. Еще у трети (31 процент) он вырос, у оставшейся трети — сократился. По данным Hays, более половины россиянок (55 процентов) на руководящих позициях работают не по первоначальному профилю. По дополнительному образованию трудятся 27 процентов женщин-начальников. Только 18 процентов работают по профессии, которой обучались в университете.

В общей сложности работающие россиянки составляют 48,6 процента от всей численности занятых в стране, подсчитала компания Deloitte. Если исходить из данных Росстата по числу занятых в стране, то на октябрь-декабрь 2020 года на российском рынке труда была 36 471 женщина. В общей сложности трудовую деятельность в России осуществляли 75 043 гражданина.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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