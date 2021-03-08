Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сотрудники МЧС поздравили женщин с 8 Марта концертом в парке Горького

Сотрудники МЧС поздравили женщин с 8 Марта концертом в парке Горького

Накануне празднования Международного женского дня сотрудники МЧС России поздравили представительниц прекрасной половины человечества в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. На катке "Навигатор" Показательный оркестр МЧС России и московские пожарные и спасатели поздравили женщин с 8 Марта.

Музыканты на коньках на льду исполнили мелодии различных эпох. Сразу после выступления музыканты достали из своих инструментов букеты цветов и вместе с пожарными и спасателями московских гарнизонов вручили их посетительницам катка.

"8 Марта для каждого мужчины еще один повод, чтобы порадовать женщин. Сегодня мы дарим дамам музыку и, конечно, цветы. Мы рады, что наш концерт вызывает улыбку у сотен прекрасных дам, верим, что наши мелодии и цветы делают их чуточку счастливее", — отметил главный дирижер МЧС России Владислав Рыбенко.

Представительницы прекрасной половины человечества искренне благодарили сотрудников МЧС за подаренное весеннее настроение и с радостью говорили слова благодарности: "Спасибо вам, что, несмотря на свою трудную и напряженную профессию, вы нашли время поздравить женщин. Большое спасибо вам за ваш труд".

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Киевские власти пригласили жителей Донбасса прокатиться по Украине
Киевские власти пригласили жителей Донбасса прокатиться по Украине
Бузова дерзко заявила об измене Давы с партнершей по танцам: «Все шлюхи спят с моими мужчинами»
Бузова дерзко заявила об измене Давы с партнершей по танцам: «Все
Озабоченная! Дана Борисова об интимной жизни Волочковой: «Неразборчива в связях»
Озабоченная! Дана Борисова об интимной жизни Волочковой:
Официально, впервые и совсем скоро! BTS выступят на «Грэмми 2021»
Официально, впервые и совсем скоро! BTS выступят на «Грэмми 2021»
Сотрудники МЧС поздравили женщин с 8 Марта концертом в парке Горького
Сотрудники МЧС поздравили женщин с 8 Марта концертом в парке Горького
Десятки миллиардов ущерба и второй несостоявшийся турсезон: названы последствия срыва вакцинации в Евросоюзе
Десятки миллиардов ущерба и второй несостоявшийся турсезон: названы
Шантажисты требуют у Виктории Бони миллионы, угрожая слить ее личные фото
Шантажисты требуют у Виктории Бони миллионы, угрожая слить ее личные
«Газпром» впервые поставил «зеленый» газ в Европу
«Газпром» впервые поставил «зеленый» газ в Европу
Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами
Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу
Рогозин высмеял слова украинского чиновника об «очень сильном ударе» по России
Рогозин высмеял слова украинского чиновника об «очень сильном ударе»
Москва приготовилась к росту заболеваемости коронавирусом
Москва приготовилась к росту заболеваемости коронавирусом

Топ на сегодня

Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцин
Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике
В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой
США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой
Российские инфекционисты оценили заразность переболевших коронавирусом людей
Российские инфекционисты оценили заразность переболевших
Россиянка в день рождения отравила насмерть сына с ДЦП и попыталась убить себя
Россиянка в день рождения отравила насмерть сына с ДЦП и попыталась

Еще по теме

Хоккеисты СКА после победы над "Спартаком" поздравили тюльпанами девушек на трибунах
В Кантемировской дивизии женщин с 8 Марта поздравили “танковым балетом”
Офицеры Военной академии МТО поздравили женщин с наступающим праздником
Сотрудники МВД по всей стране поздравляют с 8 марта представительниц прекрасного пола