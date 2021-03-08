Сотрудники МЧС поздравили женщин с 8 Марта концертом в парке Горького

Вадим Карасев

Накануне празднования Международного женского дня сотрудники МЧС России поздравили представительниц прекрасной половины человечества в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. На катке "Навигатор" Показательный оркестр МЧС России и московские пожарные и спасатели поздравили женщин с 8 Марта.

Музыканты на коньках на льду исполнили мелодии различных эпох. Сразу после выступления музыканты достали из своих инструментов букеты цветов и вместе с пожарными и спасателями московских гарнизонов вручили их посетительницам катка.

"8 Марта для каждого мужчины еще один повод, чтобы порадовать женщин. Сегодня мы дарим дамам музыку и, конечно, цветы. Мы рады, что наш концерт вызывает улыбку у сотен прекрасных дам, верим, что наши мелодии и цветы делают их чуточку счастливее", — отметил главный дирижер МЧС России Владислав Рыбенко.

Представительницы прекрасной половины человечества искренне благодарили сотрудников МЧС за подаренное весеннее настроение и с радостью говорили слова благодарности: "Спасибо вам, что, несмотря на свою трудную и напряженную профессию, вы нашли время поздравить женщин. Большое спасибо вам за ваш труд".