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Советник главы МВД Украины заявил об "очень сильном ударе" по России

Советник главы МВД Украины заявил об "очень сильном ударе" по России
Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко в разговоре с телеканалом "Обозреватель" рассказал об "ударе" Украины по России.

По мнению украинского политика, таким выпадом стало закрытие в стране оппозиционных телеканалов.

"Те шаги, которые ввел СНБО, которые ввел президент — это очень мощные шаги. Закрытие каналов Медведчука и Козака — это удар по их инструменту влияния в Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России", — сказал Поцелуйко.

Он также заявил, что в Киеве готовы к гипотетическому ответу со стороны Москвы, и выразил мнение, что такой удар обязательно будет.

Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака — владельца этих каналов. СМИ, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.
В мире

По материалам: ria.ru
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