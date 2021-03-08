США не дали Турции поставить вертолеты в Пакистан из-за С-400

Вадим Карасев

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что из-за санкций США официальная Анкара не смогла продать Пакистану три десятка вертолетов АТАК. По всей видимости, теперь тендер выиграют китайские производители.

По словам представителя Реджепа Тайипа Эрдогана, которые прозвучали в большом интервью для Bloomberg, Турция могла купить франко-итальянские системы ПВО Eurosam, но в Европе отказались продавать их из-за действий в Сирии. Американские Patriot же закупать оказалось невыгодно, поэтому С-400 остались единственным вариантом.

Из-за санкций, которые Штаты ввели против турецкого государства, пакистанский тендер может уйти в Китай. При этом, считает Калын, США останутся в ситуации проигравшими.

Как сообщал NEWSTES, ранее пресс-секретарь Эрдогана также пообещал Штатам "нежелательные последствия" из-за их позиции в ключе "либо по-нашему, либо никак". Все это отталкивает Анкару в противоположном направлении, заметил он.

В конце прошлого года предыдущая американская администрация пыталась убедить официальную Анкару в том, что санкции за С-400 направлены не против турок, а против россиян.

Санкции против Турции из-за покупки у России ЗРК были введены в декабре. Турецкий МИД в ответ на это заявил, что страна все равно не будет пересматривать политику обеспечения собственной безопасности, а президент Эрдоган назвал этот шаг Вашингтона враждебной атакой на суверенные права республики.