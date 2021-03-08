Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
США обвинили разведку РФ в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса.

"Мы можем подтвердить, что Глобальный центр по взаимодействию (при госдепе) идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию. Эти сайты включали дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в нашей стране (медицинским регулятором) FDA", - сказал представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

"Ясно, что Россия вернулась к своим старым трюкам и тем самым потенциально ставит под угрозу жизни людей, распространяя дезинформацию о вакцинах, о которых мы знаем, что они спасают жизни людей… Как мы знаем, русские участвовали в этом уже какое-то время", - сказал Прайс, не приводя доказательств и не называя онлайн-платформы, которые США заподозрили в распространении дезинформации.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Аргентина выдала России колумбийца, обвиняемого в краже драгоценностей
Аргентина выдала России колумбийца, обвиняемого в краже драгоценностей
Колонны из России заходят по ночам: террористы на Донбассе активно готовятся к боевым действиям, — правозащитники
Колонны из России заходят по ночам: террористы на Донбассе активно
Российские продюсеры оценили победу певицы Manizha в отборе на «Евровидение»
Российские продюсеры оценили победу певицы Manizha в отборе на
Лоза раскритиковал певицу Manizha и назвал ее никому не нужной
Лоза раскритиковал певицу Manizha и назвал ее никому не нужной
Автор песен для «Евровидения» оценил номер участницы от России
Автор песен для «Евровидения» оценил номер участницы от России
Россияне назвали профессии, зарплаты в которых считают неоправданно завышенными
Россияне назвали профессии, зарплаты в которых считают неоправданно
Супруга британского принца Гарри заявила о расизме в королевской семье
Супруга британского принца Гарри заявила о расизме в королевской семье
Более 700 тысяч человек вакцинированы в Москве от коронавируса
Более 700 тысяч человек вакцинированы в Москве от коронавируса
Доктор Мясников раскрыл самые полезные продукты для женщин
Доктор Мясников раскрыл самые полезные продукты для женщин
Вассерман хочет участвовать в выборах в Госдуму
Вассерман хочет участвовать в выборах в Госдуму
Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл
Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения с Москвой
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения

Топ на сегодня

Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцин
Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике
Российский врач назвал способ контролировать одно из опасных осложнений COVID-19
Российский врач назвал способ контролировать одно из опасных
Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от COVID-19
Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от
Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков
Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков
Главный инфекционист США оценил рост заболеваемости COVID-19
Главный инфекционист США оценил рост заболеваемости COVID-19

Еще по теме

Россию обвинили в распространении теорий заговора
Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцин
Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от COVID-19
Госдеп признал РФ главной угрозой по дезинформации