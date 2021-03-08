США отправили бомбардировщики на Ближний Восток

Вадим Карасев

Фото: Senior Airman Keifer Bowes / U.S. Air Force / ASSOCIATED PRESS

США отправили на Ближний Восток два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. Об этом со ссылкой на подтверждение в Пентагоне сообщает «Интерфакс».

Согласно данным авианаблюдателей из Соединенных Штатов и Великобритании, вылетевшие с территории США бомбардировщики добрались до границ Ирана, а затем вернулись обратно. Во время этого продолжительного полета их сопровождали истребители Израиля, Саудовской Аравии и Катара.

Такие полеты ВВС США проводят регулярно. В ноябре прошлого года американские военные пояснили, что их цель — «сдерживание агрессии и подтверждения поддержки партнеров и союзников США», то есть демонстрация военной силы. Конкретно с помощью этого беспосадочного полета демонстрируется способность американцев быстро разворачивать свои бомбардировщики.