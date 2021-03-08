Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

США отправили бомбардировщики на Ближний Восток

США отправили бомбардировщики на Ближний ВостокФото: Senior Airman Keifer Bowes / U.S. Air Force / ASSOCIATED PRESS

США отправили на Ближний Восток два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. Об этом со ссылкой на подтверждение в Пентагоне сообщает «Интерфакс».

Согласно данным авианаблюдателей из Соединенных Штатов и Великобритании, вылетевшие с территории США бомбардировщики добрались до границ Ирана, а затем вернулись обратно. Во время этого продолжительного полета их сопровождали истребители Израиля, Саудовской Аравии и Катара.

Такие полеты ВВС США проводят регулярно. В ноябре прошлого года американские военные пояснили, что их цель — «сдерживание агрессии и подтверждения поддержки партнеров и союзников США», то есть демонстрация военной силы. Конкретно с помощью этого беспосадочного полета демонстрируется способность американцев быстро разворачивать свои бомбардировщики.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Киевские власти пригласили жителей Донбасса прокатиться по Украине
Киевские власти пригласили жителей Донбасса прокатиться по Украине
Бузова дерзко заявила об измене Давы с партнершей по танцам: «Все шлюхи спят с моими мужчинами»
Бузова дерзко заявила об измене Давы с партнершей по танцам: «Все
Озабоченная! Дана Борисова об интимной жизни Волочковой: «Неразборчива в связях»
Озабоченная! Дана Борисова об интимной жизни Волочковой:
Официально, впервые и совсем скоро! BTS выступят на «Грэмми 2021»
Официально, впервые и совсем скоро! BTS выступят на «Грэмми 2021»
Сотрудники МЧС поздравили женщин с 8 Марта концертом в парке Горького
Сотрудники МЧС поздравили женщин с 8 Марта концертом в парке Горького
Десятки миллиардов ущерба и второй несостоявшийся турсезон: названы последствия срыва вакцинации в Евросоюзе
Десятки миллиардов ущерба и второй несостоявшийся турсезон: названы
Шантажисты требуют у Виктории Бони миллионы, угрожая слить ее личные фото
Шантажисты требуют у Виктории Бони миллионы, угрожая слить ее личные
«Газпром» впервые поставил «зеленый» газ в Европу
«Газпром» впервые поставил «зеленый» газ в Европу
Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами
Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу
Рогозин высмеял слова украинского чиновника об «очень сильном ударе» по России
Рогозин высмеял слова украинского чиновника об «очень сильном ударе»
Москва приготовилась к росту заболеваемости коронавирусом
Москва приготовилась к росту заболеваемости коронавирусом

Топ на сегодня

Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцин
Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике
В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой
США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой
Российские инфекционисты оценили заразность переболевших коронавирусом людей
Российские инфекционисты оценили заразность переболевших
Россиянка в день рождения отравила насмерть сына с ДЦП и попыталась убить себя
Россиянка в день рождения отравила насмерть сына с ДЦП и попыталась

Еще по теме

Пентагон отправил на Ближний Восток стратегическую авиацию
Стратегические бомбардировщики США полетали около Ирана
Российские бомбардировщики пролетели над Европой
Бомбардировщики США впервые провели ночные полеты с ВВС Японии и Южной Кореи