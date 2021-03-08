Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » США заявили о готовности нанести ответный удар после атаки военной базы в Ираке

США заявили о готовности нанести ответный удар после атаки военной базы в Ираке

США заявили о готовности нанести ответный удар после атаки военной базы в ИракеФото: CARLOS BARRIA / Reuters

Вооруженные силы США нанесут ответный удар по атаковавшим их базу в Ираке боевикам при необходимости, заявил глава Пентагона генерал Ллойд Остин в беседе с ABC News.

Министр отметил, что США уже получили некоторую информацию о том, кто именно стоит за атакой на военно-воздушную базу Айн-эль-Асад в Ираке, которая произошла 3 марта. В настоящее время эти данные проверяются.

В результате удара были ранены пятеро американцев и погиб один человек — сотрудник иностранного подрядчика, работающего на США по контракту.

«При необходимости мы нанесем ответный удар. Но сделаем это в том месте и в то время, которое сами выберем», — сказал Остин.

14 февраля аналитики американской исследовательской организации RAND, связанной с правительством страны, признали проблему с числом мирных жертв авиаударов ВВС США в Сирии и Ираке.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Советник главы МВД Украины заявил об "очень сильном ударе" по России
Советник главы МВД Украины заявил об "очень сильном ударе" по России
"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке женщинам
"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке
В РФПИ сообщили о планах производства «Спутника V» в Италии
В РФПИ сообщили о планах производства «Спутника V» в Италии
США заявили о готовности нанести ответный удар после атаки военной базы в Ираке
США заявили о готовности нанести ответный удар после атаки военной
Рэпер Джиган заказал домой тигренка для своих детей
Рэпер Джиган заказал домой тигренка для своих детей
Бывший возлюбленный Бузовой на подъемнике поздравил россиянок с 8 Марта
Бывший возлюбленный Бузовой на подъемнике поздравил россиянок с 8
В России выявили 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
При взрыве газа в жилом доме в Подмосковье пострадала 14-летняя девочка
При взрыве газа в жилом доме в Подмосковье пострадала 14-летняя
Путин поздравил женщин с 8 Марта
Путин поздравил женщин с 8 Марта
У Валерии вышла песня "Я тебя не простила", написанная Максимом Фадеевым
У Валерии вышла песня "Я тебя не простила", написанная Максимом
Онколог рассказал, почему колбаса может быть вреднее сигарет
Онколог рассказал, почему колбаса может быть вреднее сигарет
Составлен портрет типичной женщины-руководителя в России
Составлен портрет типичной женщины-руководителя в России

Топ на сегодня

Елизавете II придется делить самолет с премьером
Елизавете II придется делить самолет с премьером
Трамп запретил использовать свое имя для сбора средств
Трамп запретил использовать свое имя для сбора средств
Пьяные россияне попытались угнать машину скорой помощи и избили водителя
Пьяные россияне попытались угнать машину скорой помощи и избили
Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
Власти Петербурга оценили темпы распространения коронавируса
Власти Петербурга оценили темпы распространения коронавируса

Еще по теме

Пентагон раскрыл детали нанесенного по Сирии удара
Глава Пентагона рассказал подробности нанесенного в Сирии удара
Пушков назвал ожидаемым ответный удар Ирана по американским военным базам в Ираке
Стало известно о погибших при авиаударе США по Сирии