США запланировали кибератаки на системы российских властей

Вадим Карасев

Фото: Kacper Pempel / Reuters

США запланировали в течение ближайших трех недель осуществить ряд кибератак на внутренние системы российских властей в ответ на приписываемые России хакерские атаки через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

Американские «контрудары» не будут очевидными для мира, однако о них узнают российское руководство, разведка и военные.

По данным источника, взломы будут сопровождаться «экономическими санкциями». Президент США Джо Байден намерен подписать исполнительный указ для усиления защиты правительственных компьютерных систем, чтобы предотвращать кибератаки в будущем, выяснило издание.

Ранее сообщалось, что из-за уязвимости, обнаруженной в ПО Microsoft, миру предрекли глобальный кризис. По неофициальное оценке, десятки тысяч компаний могут быть заражены вирусами или атакованы с целью кражи данных пользователей и сотрудников, причем некоторые могли не заметить этих действий злоумышленников.

В декабре 2020-го агентство Reuters сообщило, что российские хакеры якобы совершили атаку на министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве. При этом атаку заметили лишь почти через год — спустя примерно девять месяцев. Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.