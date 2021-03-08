Стало известно поедет ли Little Big на Евровидение в 2021 году

Лидия Мартынова

В эфире 1 канала Илья Прусикин объявили о том, что они не примут участие в Евровидении в 2021 году.

«Это решение мы приняли вместе с 1 каналом, потому что мы соревновались бы с нашей старой песней. В России очень много других крутых артистов, которых должен услышать весь мир», – заявил лидер группы.

Голосование за артиста, который представит Россию на Евровидении ещё продолжается!