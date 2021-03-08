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Страшное ДТП в Самарской области: погибло 7 человек

Страшное ДТП в Самарской области: погибло 7 человек

В Telegram-канале «Mash» сообщили о страшном ДТП, которое произошло на территории Самарской области. Пресс-служба прокуратуры региона заявляет, что в связи со столкновением легкового автомобиля Volkswagen и грузовика Isuzu, перевозившего продукты, погибло 7 человек. Все они, согласно «Интерфаксу», находились на момент аварии в «легковушке».


«В «Фольксваген» набились 5 парней и 2 девушки», — делится информацией Mash.

Также известно, что трагедия случилась на 7-м километре трассы Самара – Тольятти рядом с поселком Курумоч. Согласно предварительным данным, опасную ситуацию создал именно водитель легкового автомобиля, так как выехал на встречную полосу.

Комментарий о случившемся также дала пресс-служба МЧС, отметив, что управляющий грузовым автомобилем не пострадал.

«Всего привлечено 42 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России восемь человек и три единицы техники. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении представителей.

«Mash» опубликовали жуткие кадры с места гибели 7 человек и показали разбитый автомобиль, по салону и на подушках безопасности которого было обнаружено много крови. «Живого места даже от машины не осталось, ужасно», — комментируют на портале.


Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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