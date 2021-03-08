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"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке женщинам

"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке женщинам
Арт-директор компании "Флорист.ру" Серафима Олина резко высказалась в эфире радиостанции "Говорит Москва" в адрес лидера ЛДПР Владимира Жириновского после его высказывания о ввозе цветов в Россию.

Жириновский в преддверии 8 марта призвал отказаться ввозить цветы из-за рубежа, чтобы, по его мнению, не допустить распространения инфекций. Политик аргументировал это "наличием" в ввозимых из Америки, Африки, Европы растениях возбудителей разных болезней: вирусов, бактерий, личинок насекомых.

Флорист подчеркнула, что все товары проверяются на безопасность при импорте.


"Мне кажется, это на грани какого-то сумасшествия. На растении могут быть жучки. <…> Каждый цветок, каждая партия и каждая поставка проходит сертификацию на соответствие и на отсутствие каких-либо санэпидемнарушений, и обязательно имеет документ, в котором это прописано", — обратила внимание Олина.

Каждый цветок, каждая партия и каждая поставка проходит сертификацию на соответствие и на отсутствие каких-либо санэпидемнарушений, и обязательно имеет документ, в котором это прописано", — обратила внимание Олина.">

По ее словам, запрет импорта цветов приведет к дефициту растений, поскольку их популярность заметно выросла за время пандемии.

Россия

По материалам: ria.ru
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