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Теперь мы знаем, кто представит Россию на «Евровидении-2021»

Теперь мы знаем, кто представит Россию на «Евровидении-2021»

На Первом канале прошел национальный отбор, благодаря которому стал известен участник от России на конкурс «Евровидение». Претендентами были Антон Беляев и группа Therr Maitz, группа #2Маши и певица MANIZHA.


Руководители Первого канала заранее отобрали трех конкурсантов, среди которых были Антон Беляев и группа Therr Maitz, коллектив #2Маши и певица MANIZHA. В итоге зрители решили, что от России на шоу в Роттердам поедет MANIZHA.

«У меня верила бабушка, ее нет рядом, она сидела в Душанбе, говорила с моим портретом и верила в меня. Эту победу я хочу посвятить ей», — сказала певица.

Первый канал впервые за 12 лет провел отборочный тур — ранее на музыкальный конкурс предпочитали назначать артиста, который отправится отстаивать честь страны. 

К слову, за несколько дней до отборочного тура в Сети стали строить различные теории относительно тех, кто может представлять Россию. Так, был опубликован список, в котором значились имена Антона Беляева, группы #2Маши, а рэпера Niletto. Все они предпочли не комментировать этих слухи.

Кроме того, говорилось и о возможном участии в отборе «Евровидения» и группы Little Big, которая должна была представлять Россию в прошлом году. Пользователи считали, что питерским панк-рейв музыкантам надо дать ее один шанс — в то время как другие сказали, что переплюнуть успех Uno не получится и лучше пропустить молодых.

Little Big и сами подогрели интерес к себе, выпустив утром 8 марта клип на песню Sex Machine — многие сочли это заявкой на предстоящее участие в конкурсе. Но затем стало ясно — шоу-группа из Петербурга выступит как специальные гости, тем самым опровергнув все домыслы. Они и сами объявили об этом в самом начале национального отбора. 

«Во-первых, это решение мы приняли вместе с Первым каналом. Потому что песни и клип стали рекордсменами. И мы бы соревновались с прошлогодним Little Big, а не с новыми участниками. Во-вторых, в России много креативных артистов, которых должен услышать весь мир», — сказал Илья Прусикин.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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