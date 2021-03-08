Тимати подарил победительнице «Холостяка» кольцо за $300 тысяч

Лидия Мартынова

Новый сезон проекта еще не стартовал в эфире, но уже оброс массой слухов, один из них, что в финале рэпер не сделал свой выбор, а его сердце до сих пор принадлежит матери сына Анастасии Решетовой. Спешим обрадовать поклонников шоу — интрига сохраняется.

В нашем распоряжении оказался эксклюзивный фрагмент заключительной серии. Тимати рассказывает о кольце, купленном для девушки, в которую он успел влюбиться за время проекта. Страшно представить, но украшение из белого золота с одним крупным и россыпью мелким бриллиантов стоит около $300 тысяч. Да-да, в переводе на рубли это целых 22 миллиона — не поскупился Тимати для избранницы.

После такого спойлера сомневаться не приходится, зрителей ждет жаркий сезон: «NewsTes.ruу» стало известно, что роскошная ювелирка — далеко не единственный презент, который 37-летний «холостяк» преподнес участницам гонки. Рэпер не скупился на огромные букеты и свидания в самых дорогих заведениях Дубая, а также менял правила прямо по ходу съемок.

Уже сейчас известны две охотницы за звездным женихом: Дарья Погадаева и Мария Вебер. Имена остальных девушек узнаем в эфире ТНТ уже 14 марта, осталось совсем немного.