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Топ-5 доказательств того, что у Джина из BTS ужасное чувство юмора

Топ-5 доказательств того, что у Джина из BTS ужасное чувство юмора

Юмор? Не, не слышал!

Все мы знаем, что Джин (Jin) из южнокорейской к-поп группы BTS обычно шутит 24/7. Парень может найти остроумный ответ на любой вопрос. Однако не всегда его шутки и приколы бывают смешными.  Если саму айдолу кажется, что у него отличное чувство юмора, то другие замечают, какими неудачными бывают его комментарии. Предлагаем тебе топ-5 доказательств того, что Джин не умеет шутить.


Слишком высокомерно!

Как-то раз поклонница поинтересовалась у Джина, в чем секрет его шуток. На что Джин в очень прямолинейно ответил:

«Чтобы твои шутки всегда заходили, нужно быть симпатягой. Никаких исключений!» — заявил мембер.

Джин превращается в поросёнка.

Ранее в одном из интервью Radio Disney у BTS спросили, кто из них ест больше остальных. И все дружно указали на Джина. На это айдол взял микрофон и громко ответил, что любит поесть, потому что он свинья. Айдол даже издал хрюкающие звуки.

Своеобразно!

«Знаете почему волки не едят бабушек? Потому что они вяжут!» — сказал как-то Джин.

Для определенного круга лиц.

Иногда приколы от Джина понимают только в узких кругах.

«Ребята, внимание, у меня есть новая шутка! Знаете, почему человек у банкомата стоит на одной ноге? Он хочет проверить свой баланс!»

Сам пошутил — сам посмеялся.

Иногда смех Джина АРМИ сравнивают со звуком стеклоочистителя. Поэтому участники BTS часто смеются не над его шутками, а над его смехом.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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