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Турция предупредила США о последствиях давления из-за С-400

Турция предупредила США о последствиях давления из-за С-400Фото: Vitaly Nevar / Reuters

Попытки США оказать давление на Турцию из-за покупки российских ракетных комплексов С-400 могут иметь нежелательные для Вашингтона последствия. Об этом предупредил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью агентству Bloomberg.

Калын отметил, что Турция по-прежнему заинтересована в поставках американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, Анкара предлагала Вашингтону обсудить их обеспокоенность тем, что С-400 могут представлять угрозу для американских истребителей F-35, с технической точки зрения. В США же ответили, что вопрос носит не технический, а политический характер.

Представитель турецкого лидера подчеркнул, что несмотря на наличие разногласий у Турции и России всегда получается обсудить их в конструктивном ключе, однако с США так не выходит. «Если к нам приходит другая страна с максималистской позицией в духе "либо по-моему, либо никак", то подобное отношение отталкивает нас в прямо противоположном направлении», — подчеркнул Калын.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Анкаре истребителей пятого поколения F-35.

В мире

По материалам: lenta.ru
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