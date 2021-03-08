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Турция угрожает США "нежелательными последствиями" давления из-за С-400

Турция угрожает США "нежелательными последствиями" давления из-за С-400

Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с нежелательными последствиями давления на официальную Анкару в связи с покупкой российских комплексов ПВО С-400.

В интервью агентству Bloomberg он назвал турецкую сторону "по-прежнему заинтересованной в поставках ЗРК Patriot". И если обсуждать те или иные разногласия с Москвой удается в конструктивном ключе, то в случае с Соединенными Штатами это так не работает.

"Если к нам приходит другая страна с позицией в ключе "либо по-нашему, либо никак", то подобное отношение отталкивает нас в прямо противоположном направлении", – заметил он.

Как сообщал NEWSTES, в конце прошлого года предыдущая американская администрация пыталась убедить официальную Анкару в том, что санкции за С-400 направлены не против турков, а против россиян.

Санкции против Турции из-за покупки у России ЗРК были введены в декабре. Турецкий МИД в ответ на это заявил, что страна все равно не будет пересматривать политику обеспечения собственной безопасности, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал этот шаг Вашингтона враждебной атакой на суверенные права республики.

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По материалам: uposters.ru
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