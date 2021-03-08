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У пресс-секретаря Зеленского рассмотрели засос на шее


На фото Юлии Мендель, пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского, заметили странную «отметину» на шее. Снимок опубликовал в своем Instagram журналист Дмитрий Гордон.

«Всех девчонок с праздником весны, будьте счастливы! Ну, а я пока тихо загадываю желание между Алесей Бацман и пресс-секретарем президента Зеленского Юлией Мендель», — подписал фото Дмитрий Гордон.

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При этом один из подписчиков сделал интересное наблюдение, о котором он написал в комментарии: «У Юлии, похоже, засос на шее. Как так произошло, вы замешаны?«

У пресс-секретаря Зеленского рассмотрели засос на шее

Ответа на этот вопрос пока не последовало.

Ранее сообщалось, что многие подписчики в соцсетях не оценили модной расцветки пижамы, в которой на фото позировала Юлия Мендель.

Фото из Instagram Юлии Мендель

Украина

По материалам: fakty.ua
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