У Валерии вышла песня "Я тебя не простила", написанная Максимом Фадеевым

Анастасия Иванова

Певица Валерия презентовала на всех цифровых площадках композицию "Я тебя не простила", музыку и слова к которой создал продюсер Максим Фадеев.

"Вышел новый трек, еще одна песня авторства Максима Фадеева. Скачивайте, слушайте, пишите свое мнение", — обратилась к подписчикам в инстаграме Валерия.

В песне лирическая героиня Валерии рассказывает о том, что не может простить любимого человека за некую обиду, хотя все еще испытывает к нему чувства. "Но дом мой все равно открыт", — произносит исполнительница.

клип на нее. Почти за год ролик, созданный в период пандемии коронавируса, набрал более 14 миллионов просмотров.