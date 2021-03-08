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У Валерии вышла песня "Я тебя не простила", написанная Максимом Фадеевым

У Валерии вышла песня "Я тебя не простила", написанная Максимом Фадеевым
Певица Валерия презентовала на всех цифровых площадках композицию "Я тебя не простила", музыку и слова к которой создал продюсер Максим Фадеев.

"Вышел новый трек, еще одна песня авторства Максима Фадеева. Скачивайте, слушайте, пишите свое мнение", — обратилась к подписчикам в инстаграме Валерия.

В песне лирическая героиня Валерии рассказывает о том, что не может простить любимого человека за некую обиду, хотя все еще испытывает к нему чувства. "Но дом мой все равно открыт", — произносит исполнительница.

клип на нее. Почти за год ролик, созданный в период пандемии коронавируса, набрал более 14 миллионов просмотров.
Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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