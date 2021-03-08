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Украинская делегация попыталась "удалить" крымчан с совещания ОБСЕ

Украинская делегация попыталась "удалить" крымчан с совещания ОБСЕ
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что представители Украины оказывали давление на крымчан, принявших участие в онлайн-совещании ОБСЕ, посвященном свободе СМИ и гендерному равенству, и требовали "удалить" их с мероприятия.

Онлайн-совещания ОБСЕ продлятся с 8 по 9 марта.

"После моего выступления представитель украинской делегации, ссылаясь на то, что я и моя коллега, главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская, представляем оккупированную территорию, потребовали удалить нас из виртуального пространства на площадке ОБСЕ", - сказала РИА Новости Гридчина.

США, Великобритании, Канады и ряда стран ЕС.
В мире

По материалам: ria.ru
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