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Украинский дипломат Чалый призвал разорвать отношения с Россией

Украинский дипломат Чалый призвал разорвать отношения с Россией
Киеву нужно готовиться к разрыву дипломатических отношений с Москвой, заявил в эфире телеканала "Еспресо" бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Дипломат призвал украинские власти "прекратить всякое взаимодействие с агрессором".


"Нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией. Необходимо подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать", — сказал Чалый.

Он предложил в таком случае обратиться к третьей стране, чтобы она стала посредником между Москвой и Киевом и представляла бы позиции Украины по консульским вопросам.

Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "агрессором".

Москва отрицает эти обвинения украинской стороны и подчеркивает, что не участвует во внутриполитическом конфликте в соседней стране. В России не раз подчеркивали заинтересованность в преодолении политического и экономического кризиса на Украине.

Россия

По материалам: ria.ru
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