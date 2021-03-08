Украинский дипломат Чалый призвал разорвать отношения с Россией

Алексей Вольцев

Киеву нужно готовиться к разрыву дипломатических отношений с Москвой, заявил в эфире телеканала "Еспресо" бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Дипломат призвал украинские власти "прекратить всякое взаимодействие с агрессором".





"Нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией. Необходимо подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать", — сказал Чалый.

Он предложил в таком случае обратиться к третьей стране, чтобы она стала посредником между Москвой и Киевом и представляла бы позиции Украины по консульским вопросам.

Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "агрессором".

Москва отрицает эти обвинения украинской стороны и подчеркивает, что не участвует во внутриполитическом конфликте в соседней стране. В России не раз подчеркивали заинтересованность в преодолении политического и экономического кризиса на Украине.