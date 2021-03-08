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Уже выше 70: нефть марки Brent продолжает дорожать

Уже выше 70: нефть марки Brent продолжает дорожать
Цена на нефть превысила отметку 71 доллар за баррель. Как передает РИА Новости, майские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,32 процента — до 71,15 доллара за баррель.

Ранее в понедельник стоимость североморской смеси впервые с 8 января 2020 года достигла 70 долларов за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI в это же время поднимались на 2,57 процента — до 67,81 доллара за баррель.

объяснил рост цен на нефть до рекордных уровней.
Экономика

По материалам: ria.ru
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