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В Австрии расследуют смерть привитой AstraZeneca пациентки

В Австрии расследуют смерть привитой AstraZeneca пациенткиФото: Lisi Niesner / Reuters

В Австрии расследуют обстоятельства смерти пациентки, привитой вакциной компании AstraZeneca и умершей спустя 10 дней после этого. Об этом сообщает ORF со ссылкой на Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения.

По данным издания, специалисты проведут вскрытие и выяснят, могла ли вакцина привести к смерти 49-летней женщины.

Как стало известно днем ранее, в Австрии приостановили вакцинацию препаратом из той партии, из которой прививалась умершая медсестра. С этой же партией связан и другой необычный случай — у 35-летней пациентки, тоже медработницы, развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Ранее сообщалось, что Австрия захотела производить российскую вакцину «Спутник V» и начала переговоры по этому поводу. Страна также задумалась о закупках вакцины в том случае, если ее одобрит Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).

В мире

По материалам: lenta.ru
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