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В Госдуме оценили слова советника главы МВД Украины об "ударе" по России

В Госдуме оценили слова советника главы МВД Украины об "ударе" по России
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление советника министра внутренних дел Украины Валерия Поцелуйко, назвавшего закрытие Киевом оппозиционных телеканалов "сильным ударом по России".

Чепа подчеркнул, что сложившаяся ситуация стала скорее ударом по демократии, поскольку вызвала возмущение на Украине. Он отметил, что закрытые телеканалы пользовались популярностью у населения и были для него источником альтернативной точки зрения по многим вопросам.

Депутат также указал на то, что решение Киева было принято на фоне обострения ситуации в Донбассе и в условиях тотального невыполнения минских договоренностей украинской стороной.

RT.Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака.

СМИ, попавшие под санкции, считаются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.

В мире

По материалам: ria.ru
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