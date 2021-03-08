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В Госдуме озвучили новый метод помощи бизнесу в пандемию коронавируса

В Госдуме озвучили новый метод помощи бизнесу в пандемию коронавирусаСергей КалашниковФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Необходимо стимулировать потребительский спрос, иначе бизнес не сможет пережить пандемию, несмотря на государственную поддержку. Такую точку зрения в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» озвучил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, депутат от партии ЛДПР Сергей Калашников.

Он напомнил, что с марта прошлого года российское правительство выделило 4,8 триллиона рублей на различные меры по поддержке бизнеса. В то же время, отмечает политик, в США использовали другой метод — выплаты населению, которые стимулируют потребительский спрос.

Депутат подчеркнул, что для помощи российскому бизнесу также нужно принять новые меры, которые повысили бы потребительский спрос, иначе предпринимательство «просто погибнет». «Как бы мы бизнес ни поддерживали, если он не работает, если у него никто ничего не покупает, то он не выживет. Прежде всего обеспечить, чтобы был спрос на соответствующие услуги, и тем самым мы и поддержим бизнес», — пояснил парламентарий.

Ранее председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей. По его словам, инициатива связана с «затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране». Он подчеркнул, что соответствующее предложение направлено в Госдуму.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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