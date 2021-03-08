В Киеве заявили о российском следе в "создании" гей-подразделений в ВСУ

Анастасия Иванова

На Украине заявили о "российском следе" в информации о формировании ЛГБТ-подразделений в рядах ВСУ, сообщает "24 канал" со ссылкой на представителя Генштаба страны Богдана Сеника.

Как отмечается, ранее целый ряд украинских СМИ со ссылкой на сообщение в социальных сетях опубликовали информацию о наборе "ЛГБТ-людей, военных, специалистов, а также дружественных к ЛГБТ-движению лиц" в одну из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины.