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В Киеве заявили о российском следе в "создании" гей-подразделений в ВСУ

В Киеве заявили о российском следе в "создании" гей-подразделений в ВСУ
На Украине заявили о "российском следе" в информации о формировании ЛГБТ-подразделений в рядах ВСУ, сообщает "24 канал" со ссылкой на представителя Генштаба страны Богдана Сеника.

Как отмечается, ранее целый ряд украинских СМИ со ссылкой на сообщение в социальных сетях опубликовали информацию о наборе "ЛГБТ-людей, военных, специалистов, а также дружественных к ЛГБТ-движению лиц" в одну из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины.

Главные новости / Россия

По материалам: ria.ru
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