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В киевском Парке партизанской славы нашли мертвой еще одну женщину


В Киеве утром 8 марта обнаружили тело женщины в Парке партизанской славы. Об этом сообщает Муниципальная стража Киева. Рядом с погибшей нашли упаковки с лекарствами, а потому предположили, что женщина отравилась медпрепаратами.

В киевском Парке партизанской славы нашли мертвой еще одну женщину

Тело обнаружил около восьми часов утра патруль Муниципальной стражи. На место вызвана следственная группа, столичная полиция происшествие пока не комментировала.

Примечательно, что месяц назад в том же парке нашли мертвой девушку — молодую и, судя по одежде, достаточно обеспеченную. Не исключено, что два чрезвычайных происшествия связаны.

Киевляне просят усилить патрулирование парков во избежание новых трагедий.

Напомним, ранее в ноябре 2020 года в парках Голосеевского района были обнаружены тела двух женщин. Обе смерти, как считается, были насильственными.

Фото MunicipalnaVarta/Facebook

Украина

По материалам: fakty.ua
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