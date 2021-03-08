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В Крыму ответили на призыв Киева разорвать дипотношения с Москвой

В Крыму ответили на призыв Киева разорвать дипотношения с МосквойФото: Александр Полегенько / РИА Новости

Разговоры о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией — путь в никуда. Так призыв бывшего посла Киева в США Валерия Чалого прокомментировал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, передает РИА Новости.

«В Киеве сейчас наступает час икс, и различные безумцы перешли в наступление в тщетной надежде перерезать тупыми ножницами пуповину, все еще связывающую Украину с Россией», — указал он. По словам Молохова, в этой ситуации остается только верить в здравый смысл простых людей.

Ранее Чалый призвал готовиться к разрыву дипломатических отношений с Россией. По его словам, Киев должен прекратить взаимодействие с агрессором. «Необходимо подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать», — заявил дипломат.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.

Россия

По материалам: lenta.ru
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