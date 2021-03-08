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В Москве высказались об ошибках за год борьбы с коронавирусом

В Москве высказались об ошибках за год борьбы с коронавирусомФото: Павел Бедняков / РИА Новости

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова высказалась об ошибках за год борьбы с пандемией коронавируса. Интервью с ней доступно на YouTube-канале «Антонимы».

По ее словам, явных ошибочных решений в столице принято не было. «Наверное, можно было бы, копаясь в себе, что-то сделать чуточку быстрее», — указала Ракова. Так, можно было оперативнее разворачивать госпитали для лечения заразившихся коронавирусом и сеть тестирования на COVID-19, а также в определенный период больше людей госпитализировать и меньше оставлять дома и наоборот.

«Может быть, пройдет год, и придет другое осознание и понимание, что что-то было сделано не так», — заключила заммэра, добавив, что окончательные выводы об ошибках делать еще сложно.

Ранее Ракова сообщила, что Москва приготовилась к росту заболеваемости коронавирусом в числе других сценариев развития событий. Власти ждут менее масштабного прироста, чем предыдущие, однако не рассчитывают на какой-либо из вариантов развития событий как на основной. Все дополнительные места в больницах останутся в готовности до конца года, даже если не будет выявлено больше ни одного инфицированного коронавирусом.

Заммэра столицы рассказала, что в Москве, по официальным подсчетам, переболели COVID-19 около 1 миллиона человек. При этом, как сообщалось ранее 8 марта, число вакцинированных от коронавирусной инфекции москвичей достигло 700 тысяч.

Россия

По материалам: lenta.ru
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