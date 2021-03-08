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В МВД отреагировали на аварию с семью погибшими под Самарой

В МВД отреагировали на аварию с семью погибшими под СамаройФото: Николай Хижняк / РИА Новости

В региональном главке МВД отреагировали на сообщения об аварии с семью погибшими под Самарой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Легковой автомобиль ехал с перегрузом, все семь погибших находились в нем. Это молодые люди», — рассказал собеседник агентства.

Он подтвердил, что в результате ДТП погибли семь человек — это все, кто находился в легковой машине Volkswagen Tiguan, столкнувшейся с фурой ISUZU. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, возраст погибших — от 17 до 24 лет.

Об аварии с семью погибшими стало известно ранее в понедельник, 8 марта. Произошло столкновение машин на трассе М5 «Урал» (Волжский — Курумоч). На место выехал заместитель прокурора области Алексей Павлов. По некоторым данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу.

Россия

По материалам: lenta.ru
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