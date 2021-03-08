В Норвегии раскритиковали Авакова за слова о русском языке

Вадим Карасев

Арсен Аваков Фото: РИА Новости

Журналист из Норвегии Бьерн Нистад в статье для издания Resett раскритиковал главу украинского Министерства внутренних дел Арсена Авакова, который назвал русский язык «степным наречием».

По словам Нистада, история с новым «слобожанским» языком нелепа, но в то же время трагична, поскольку украинская идентичность и культура после событий 2014 года свелись к демонизации всего русского.

Автор статьи подчеркнул, что украинская интеллигенция при участии Польши построила собственный язык на основе польской грамматики и заимствований.

Ранее Аваков заявил, что русский язык в значительной мере принадлежит Украине, и предложил организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру. Таким образом Аваков ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о том, может ли Киев инициировать закрытие вещания телеканалов на русском языке в других странах. По мнению руководителя ведомства, русскоязычные украинские каналы с удовольствием смотрели бы зарубежные телезрители.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.