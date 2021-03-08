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В Подмосковье загорелся БДСМ-притон

В Подмосковье загорелся БДСМ-притонФото: МЧС РФ

В подмосковном Железнодорожном сгорел БДСМ-притон. Об этом пишет Baza в своем Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в четверг, 4 марта. В службу МЧС позвонили очевидцы возгорания и заявили, что в жилом доме на Октябрьской улице начался пожар.

На месте происшествия, справившись с огнем, пожарные нашли разные вещи «постояльцев»: кожаные ремни, цепи, веревки-качели и специальные кресты для секс-развлечений. Пострадавших нет, так как все люди выбежали из дома как только началось задымление. Причиной пожара стало короткое замыкание.

По словам местных жителей, в этом месте находился притон, в котором бывали многие горожане и приезжие.

Ранее стало известно, что в Норильске мужчину выгнали из заведения, а он в ответ пришел пришел обратно с бутылкой зажигательной смеси и устроил пожар. У двоих пострадавших диагностированы ожоги кожи.

Россия

По материалам: lenta.ru
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