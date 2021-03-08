В России выявили 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 11 тысяч человек. Всего за время эпидемии инфекция была обнаружена у 4,3 миллиона жителей в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

11 024случаев коронавирусавыявлено в России за сутки по состоянию на 5 марта

Больше всего инфицирований 5 марта произошло в Москве (1757), Санкт-Петербурге (983), Подмосковье (750). Меньше всего новых случаев зафиксировано на Чукотке (двое зараженных) и в Еврейской автономной области (пять больных).

В стране за день скончались 462 человека, поправились 15 464 пациентов. В ходе пандемии погибли 88 285 инфицированных, выздоровели 3 885 321 жителей.

11 024случаев коронавирусавыявлено в России за сутки по состоянию на 5 марта