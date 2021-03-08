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В России выявили больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом

В России выявили больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусомФото: Владислав Воднев / РИА Новости

В России за последние сутки зарегистрировано 10 253 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число заражений с начала пандемии составляет 4 333 029. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заражений зафиксировали в Санкт-Петербурге (1411) Москве (1037) и Московской области (555). Меньше всего инфицированных выявлено в Еврейской автономной области (3), Татарстане (2) и Ненецком автономном округе (1).

За последние 24 часа зарегистрировано еще 379 летальных исходов. За весь период пандемии этот показатель составил 89 473.

При этом в России вылечились за все время почти четыре миллиона человек, причем 10 322 — число пациентов, выписанных их больницы только за прошедшие сутки.

Россия

По материалам: lenta.ru
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