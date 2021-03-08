В России за сутки умерли 462 пациента с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В России за минувшие сутки умерли 462 человека с коронавирусом. За весь период пандемии скончались 88 285 пациентов. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Также за прошедший день было выявлено 11 024 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. С начала эпидемии в России зарегистрировано 4 301 159 заражений.

Вылечились от коронавируса за весь период 3 885 321 россиянина, из них 15 464 — за последние сутки.