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В Сербии рассказали о попытке госпереворота

В Сербии рассказали о попытке госпереворотаАлександр ВучичФото: Пресс-служба МИД РФ

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала незаконную прослушку президента страны Александра Вучича попыткой госпереворота. Об этом она рассказала в эфире TV Pink, цитату приводит РИА Новости.

По ее мнению, в этом замешаны функционеры правящей партии и высокие чины из МВД. Брнабич подчеркнула, что расследование произошедшего должно раскрыть весь механизм, до «последнего винтика».

7 марта глава Министерства внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что президент страны и члены его семьи более 1,5 тысячи раз прослушивались незаконно. По его словам, МВД получило неопровержимые доказательства фактов 1572 случаев незаконной прослушки. Помимо президента, прослушивались его брат Андрей, отец Анджелко и сын Данило.

В феврале стало известно, что на президента Сербии готовилось покушение. Убийство должно было произойти 27 января, когда Вучич открывал в Белграде памятник основателю сербского средневекового государства Стефану Немане. Защищать президента в этот день отправили более 850 бойцов спецназа.

В мире

По материалам: lenta.ru
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