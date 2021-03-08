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В Сербии заявили о сорванной попытке госпереворота

В Сербии заявили о сорванной попытке госпереворота

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что в стране состоялась попытка государственного переворота. Функционеры правящей партии и отдельные чины из МВД попытались сместить Александра Вучича с поста президента и с этой целью прослушивали его и членов его семьи.

По словам главы МВД Александра Вулина, всего зафиксировано 1572 эпизода прослушки. Глава правительства пообещала, что вскоре будут раскрыты все детали готовившегося путча.

"Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой госпереворота... Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича", — цитирует Брнабич РИА "Новости".

В процессе участвовали иностранные спецслужбы, мафия и некоторые СМИ в Сербии, добавила она. По словам зампреда правящей партии и мэра Нови-Сада Милоша Вучевича, среди заговорщиков есть даже министры.

Как сообщал NEWSTES, ранее бывший начальник Генштаба Сербии получил 3 года за шпионаж в пользу США.

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По материалам: uposters.ru
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